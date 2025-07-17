Глава Котельников проверил ремонт подъездов в жилом доме на Новой улице

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил ремонт в двух подъездах дома на улице Новая. Обновление провели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

По губернаторской программе в Котельниках отремонтируют пять подъездов — в доме № 11 на Новой улице и в доме № 22 в микрорайоне Ковровый. По этим адресам приведут в порядок входные группы, заменят оконные блоки, уложат плитку на полу первых этажей, заменят почтовые ящики, светильники и клапаны мусоропроводов, покрасят стены и потолки.

Работы в доме на Новой улице завершены на 82%. На каждом объекте находятся по двое рабочих, при необходимости приходят узкопрофильные специалисты. Бригада планирует сдать объект до 31 июля 2025 года.

Во время проверки к Михаилу Соболеву обратились местные жители и попросили благоустроить придомовую территорию. Глава Котельников поручил управляющей компании проработать этот вопрос.