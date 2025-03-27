Глава Котельников проверил реконструкцию водозаборного узла в микрорайоне Белая Дача

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев и профильные специалисты проинспектировали работы по модернизации водозаборного узла в микрорайоне Белая Дача. Комиссия нашла недочеты, связанные с содержанием прилегающей территории.

Вместе с руководителем муниципалитета реконструкцию водозаборного узла проверили его заместитель Алексей Левшин, начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Лариса Визаулина, директор Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Котельники» Дмитрий Кисленко.

Специалисты выполнили работы по тампонажу скважин, обновлению резервуаров чистой воды и кровли здания. Помимо этого, они установили новые насосы и обустроили помещение лаборатории и службы. Перекладку внутриплощадочных сетей завершили на 90%, обновили систему отопления и горячего водоснабжения. Также установили охранную, пожарную сигнализации и камеры видеонаблюдения.

Комиссия планирует провести повторную проверку водозаборного узла и прилегающей территории через две недели.