Глава Котельников проверил реконструкцию канализационной насосной станции

На объект приехали глава городского округа Котельники Михаил Соболев, его заместитель Лариса Визаулина, директор МУЖКП Котельники Дмитрий Кисленко и главный инженер этой организации. Глава муниципалитета пообщался с представителями подрядчика — компании «СтройСнаб».

Специалисты уже смонтировали каркас будущего сооружения, подвели электрические сети, начали благоустраивать прилегающую территорию. Все работы идут по графику.

До этого рабочие разобрали конструкцию старого сооружения, вывезли строительный мусор и провели подготовительные работы для возведения нового павильона канализационной насосной станции. Все работы по реконструкции должны завершить 15 ноября.

