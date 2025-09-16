Экскурсия для родителей по стройплощадке ВОК в Опытном поле прошла в Котельниках

На месте будущего воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле ведется активное строительство. На стройплощадке сейчас трудятся 232 рабочих, 27 инженерно-технических специалистов, задействовано шесть единиц техники.

Общая готовность объекта на сегодня составляет 43,3%. Ход строительства оценили родители будущих учеников комплекса. Они не только осмотрели внешнюю площадку, но и побывали внутри здания, где работы идут полным ходом.

«Считаю, что есть колоссальный сдвиг. В последний раз мы были здесь в начале июня. И достаточно быстрыми темпами идет строительство, что не может не радовать нас», — отметила представитель родительского комитета Венера Чилингарова.