Экскурсия для родителей по стройплощадке ВОК в Опытном поле прошла в Котельниках
На месте будущего воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле ведется активное строительство. На стройплощадке сейчас трудятся 232 рабочих, 27 инженерно-технических специалистов, задействовано шесть единиц техники.
Общая готовность объекта на сегодня составляет 43,3%. Ход строительства оценили родители будущих учеников комплекса. Они не только осмотрели внешнюю площадку, но и побывали внутри здания, где работы идут полным ходом.
«Считаю, что есть колоссальный сдвиг. В последний раз мы были здесь в начале июня. И достаточно быстрыми темпами идет строительство, что не может не радовать нас», — отметила представитель родительского комитета Венера Чилингарова.
Воспитательно-образовательный комплекс рассчитан на 2450 мест. Строится он в рамках национального проекта «Образование». В его состав войдет общеобразовательная школа на 2100 учащихся и детский сад на 350 мест. Общая площадь комплекса составит более 33 тысяч квадратных метров.
«В первую очередь этот объект важен для наших жителей. Поэтому, когда мы приглашаем на эти выездные мероприятия по контролю за ходом стройки представителей родительского комитета, для нас это очень важно, потому что они общаются и с другими родителями и делятся этими положительными эмоциями, впечатлениями. Это прежде всего говорит о нашем постоянном диалоге, об открытости», — сказал заместитель главы Котельников Николай Оленев.
Завершение строительства воспитательно-образовательного комплекса запланировано на третий квартал 2026 года.