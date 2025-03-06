Глава Котельников проверил работу насосной станции после аварии

Глава Михаил Соболев проверил работу канализационной насосной станции в микрорайоне Новые Котельники после повреждения трубопровода. Авария произошла в прошлом месяце, а ремонтные работы проводили несколько дней.

Насосная станция обслуживается застройщиком и обеспечивает 10 многоквартирных домов в Новых Котельниках. В прошлом месяце пришлось временно ограничить подачу водоснабжения, чтобы устранить повреждение на трубопроводе. На этот период жителям обеспечили подачу воды из пожарного водопровода через колонку.

Глава городского округа Михаил Соболев совместно с заместителем Иваном Жарковым, начальником управления ЖКХ Ларисой Визаулиной, представителями застройщика, управляющей компании и Общественной палаты проверили резервуар на КНС и состояние прилегающей территории. По итогам проверки застройщику поручили привести станцию в нормативное состояние, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

«Выполнение поручения держу на личном контроле. После устранения всех замечаний планирую повторно проверить объект», — сказал Михаил Соболев.