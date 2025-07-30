Глава Котельников проверил работу канализационной насосной станции

Проверку одного из ключевых для округа объектов ЖКХ в системе водоотведения провел глава Котельников Михаил Соболев. Он также пообщался со специалистами компании «Новый Горизонт», обслуживающими насосную станцию.

Во встрече поучаствовали инженеры предприятия. С главой муниципалитета они обсудили имеющуюся нагрузку на сети, вопросы содержания и технического обслуживания оборудования.

Реконструкцию станции провели в 2020 году. Тогда здесь появились новые электронасосы, система автоматики, электросети и другие элементы.

Сейчас объект круглосуточно контролируют специалисты обслуживающей организации. Они проводят регулярные осмотры и профилактические работы. При необходимости процессы корректируют.

«Мы продолжаем уделять внимание таким объектам, потому что развитие и надежная работа инженерных сетей — это основа жизнедеятельности города», — добавил Михаил Соболев.