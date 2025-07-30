Глава Котельников проверил готовность ЦТП в микрорайоне Опытное Поле

Проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону продолжается в городском округе. Глава муниципалитета Михаил Соболев осмотрел центральный тепловой пункт в микрорайоне Опытное Поле.

На объекте провели комплекс подготовительных мероприятий. Обновили защитную покраску на участках трубопроводов, восстановили тепловую изоляцию. Выполнили гидравлические испытания теплообменника и разводящих сетей. Поверили манометры, 35 из них заменили на новые. Кроме того, заменили насосную группу системы отопления для устойчивой работы в период пиковых нагрузок.

Проверка показала, что центральный тепловой пункт технически готов к осенне-зимнему периоду. Он обеспечивает теплом восемь многоквартирных домов микрорайона и один социальный объект.

Михаил Соболев подчеркнул, что подготовка города к зиме является вопросом безопасности и комфорта каждого жителя, поэтому власти уделяет этой теме особое внимание.