Глава Котельников проверил доступность городской среды для маломобильных жителей

Профильная комиссия провела мониторинг доступности городской инфраструктуры для маломобильных категорий жителей в Котельниках. По его результатам специалистам дали ряд поручений.

В проверке поучаствовали глава городского округа Котельники Михаил Соболев, представители муниципального жилищно-коммунального предприятия «Котельники», «Спецтранса» и Общественной палаты.

Они побывали на маршруте, который включал адреса социально значимых объектов в микрорайоне Силикат. Стартовали от многофункционального центра и прошли до городской поликлиники.

Специалисты не выявили серьезные замечания. Однако глава округа Михаил Соболев поручил до конца месяца решить вопрос с ремонтом ступеней во двое нескольких домов в микрорайоне Силикат, а также вырубить сухое дерево во дворе дома № 1 напротив здания местной поликлиники.