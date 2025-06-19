Глава Котельников проверил доступность городской среды для маломобильных жителей

Профильная комиссия провела мониторинг доступности городской инфраструктуры для маломобильных категорий жителей в Котельниках. По его результатам специалистам дали ряд поручений.
В проверке поучаствовали глава городского округа Котельники Михаил Соболев, представители муниципального жилищно-коммунального предприятия «Котельники», «Спецтранса» и Общественной палаты.
Они побывали на маршруте, который включал адреса социально значимых объектов в микрорайоне Силикат. Стартовали от многофункционального центра и прошли до городской поликлиники.
Специалисты не выявили серьезные замечания. Однако глава округа Михаил Соболев поручил до конца месяца решить вопрос с ремонтом ступеней во двое нескольких домов в микрорайоне Силикат, а также вырубить сухое дерево во дворе дома № 1 напротив здания местной поликлиники.
Пять выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по химии в Воскресенске
«Заколдованная цифра». Захарова высмеяла Каллас за слова о 360-градусной угрозе России
Песков рассказал, что обсудят в третьем раунде переговоров с Украиной
Подмосковных работников допобразования пригласили на «Методическое лето» 20 июня
Приходивший на уколы в ветклинику Нальчика пес пропал
Спортсменка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по прыжкам в воду
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте