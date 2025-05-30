Глава Котельников провел встречу с жителями по вопросам благоустройства и ЖКХ

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев провел рабочую встречу с инициативной группой местных жителей. В обсуждении приняли участие главный прокурор Денис Андреев, начальник УВД Иван Сергушкин, а также представители Роспотребнадзора и ИФНС № 17.

Одной из главных тем стало поддержание общественного порядка. Руководитель полиции рассказал о деятельности патрульно-постовой службы и регулярных оперативно-профилактических мероприятиях «Антикриминал», направленных на выявление и пресечение правонарушений в общественных местах.

Жители высказали предложения по усилению контроля за честностью предпринимателей в сфере торговли. Совместно с профильными ведомствами планируется разработать дополнительные меры для предотвращения нарушений в торговле и оказании услуг.

Особое внимание уделили благоустройству сквера «Патриот». Михаил Соболев поручил проверить качество выполненных работ по восстановлению этого важного для округа объекта.

Также обсуждалась проблема нарушения правил дорожного движения владельцами электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Глава округа поручил рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Кроме того, на встрече затронули вопрос незаконной перепланировки квартир без согласования с БТИ. Такие действия нарушают законодательство и могут привести к штрафам, необходимости восстановления жилья или даже продаже квартиры с торгов.