Глава Котельников присоединился к акции по уборке снега

Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Михаил Соболев лично принял участие в расчистке одного из городских дворов в минувшие выходные. Сейчас, после уборки основных дорог, усилия коммунальных служб сосредоточены на приведении в порядок дворовых территорий.

Ранее, в период сильных снегопадов, первоочередное внимание уделялось очистке дорог, подъездов к социальным учреждениям и общественных пространств.

Всего в Котельниках 204 многоквартирных дома. Одномоментно очистить все дворы невозможно, поэтому работы проводятся последовательно, по графику. Администрация планирует в ближайшее время полностью ликвидировать последствия непогоды.

Жителей попросили по возможности не оставлять машины во дворах в дни уборки снега. Это позволит технике работать быстрее и эффективнее.

Напомним, на прошлой неделе в округе за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. Коммунальные службы работали днем и ночью.