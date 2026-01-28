В Котельниках устраняют последствия сильного снегопада

В городе Котельники прошел обильный снегопад. За сутки выпало 20% месячной нормы осадков, и снег продолжает идти. Однако коммунальные службы оказались готовы к таким погодным условиям и начали уборку еще ночью.

Техника вышла на улицы в три часа утра. Сначала дороги обработали пескосоляной смесью для предотвращения гололеда. Затем приступили к работе снегоочистители, самосвалы и тракторы, расчищая основные магистрали и предотвращая образование пробок и аварий.

На улицах также работают 24 человека, которые вручную очищают тротуары, переходы и остановки. Работа ведется почти непрерывно, в две и даже три смены.

Городские службы призывают водителей быть внимательными на дорогах и не парковать автомобили на пути снегоуборочной техники. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.