Глава Котельников поздравил руководителей детского сада «Любимка»

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Котельники

Руководитель городского округа Михаил Соболев посетил учреждение дошкольного образования в преддверии Международного женского дня. Он вручил цветы Диане Зубченко и Оксане Камбуровой.

Предпринимательницы были заслуженно отмечены за успешную деятельность и активную жизненную позицию благодарностями Агентства инвестиционного развития Подмосковья.

Детский сад «Любимка» не раз побеждал в различных конкурсах Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на субсидии. Учреждение получает муниципальную и государственную поддержку. Для детей в садике созданы комфортные условия, к воспитанникам относятся с заботой и вниманием. Там также работает ясельная группа, где проводят время малыши в возрасте до двух лет.

Михаил Соболев пожелал коллективу детского сада успехов и дальнейшего развития.

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