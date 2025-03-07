Глава Котельников поздравил руководителей детского сада «Любимка»

Предпринимательницы были заслуженно отмечены за успешную деятельность и активную жизненную позицию благодарностями Агентства инвестиционного развития Подмосковья.

Детский сад «Любимка» не раз побеждал в различных конкурсах Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области на субсидии. Учреждение получает муниципальную и государственную поддержку. Для детей в садике созданы комфортные условия, к воспитанникам относятся с заботой и вниманием. Там также работает ясельная группа, где проводят время малыши в возрасте до двух лет.

Михаил Соболев пожелал коллективу детского сада успехов и дальнейшего развития.