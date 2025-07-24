Глава Котельников посетил транспортную компанию

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев побывал с рабочим визитом в компании «Байкал — Сервис ТК», которая стала налоговым резидентом города около двух лет назад. Глава Котельников побеседовал с заместителем директора бизнес-центра «Терминал Березовый» Сергеем Третьяком и руководителем склада Александрой Гаськовой.
Складской комплекс ООО «Байкал — Сервис ТК» изначально размещался в бизнес-центре «Терминал Березовый», но в связи с активным развитием бизнеса и увеличением рабочих мест возникла необходимость в расширении площадей. В 2025 году для нужд предприятия был построен дополнительный складской модуль.
Общая численность сотрудников компании составляет 3062 человека, более 100 из них работают в складском комплексе в Котельниках.
Александра Гаськова рассказала, что «Байкал — Сервис ТК» уже более 30 лет специализируется на перевозке сборных грузов по России. Сеть охватывает более 300 городов страны, что позволяет предлагать клиентам эффективные логистические решения.
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