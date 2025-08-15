Глава Котельников посетил складской комплекс «Белая Дача»

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил современный складской комплекс класса А «Белая Дача», расположенный в округе. В числе арендаторов объекта уже полтора года работает компания «Лемана ПРО», занимающаяся продажей товаров для дома и ремонта.
В ходе визита Соболев пообщался с директором комплекса Александром Тюриным. Площадь комплекса составляет 30 тысяч квадратных метров. Здесь оказывают полный спектр логистических услуг — от хранения и комплектации до доставки товаров конечным покупателям.
На территории создано более 200 рабочих мест, организованы комфортные условия труда. Отдельное внимание уделяется безопасности: действует строгий контроль передвижения сотрудников и посетителей, а также обязательное применение защитной экипировки.
По словам руководства, компания «Лемана ПРО» выбрала этот объект во многом благодаря удобному расположению Котельников как логистического хаба, что позволяет оптимизировать поставки по всему Подмосковью.
Автоблогера Wengallbi осудили за попытку дать взятку
Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте