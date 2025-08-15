Глава Котельников посетил складской комплекс «Белая Дача»

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил современный складской комплекс класса А «Белая Дача», расположенный в округе. В числе арендаторов объекта уже полтора года работает компания «Лемана ПРО», занимающаяся продажей товаров для дома и ремонта.

В ходе визита Соболев пообщался с директором комплекса Александром Тюриным. Площадь комплекса составляет 30 тысяч квадратных метров. Здесь оказывают полный спектр логистических услуг — от хранения и комплектации до доставки товаров конечным покупателям.

На территории создано более 200 рабочих мест, организованы комфортные условия труда. Отдельное внимание уделяется безопасности: действует строгий контроль передвижения сотрудников и посетителей, а также обязательное применение защитной экипировки.

По словам руководства, компания «Лемана ПРО» выбрала этот объект во многом благодаря удобному расположению Котельников как логистического хаба, что позволяет оптимизировать поставки по всему Подмосковью.

