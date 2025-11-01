Глава Котельников оценил пешеходную доступность новой поликлиники

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев встретился с инициативными жителями города, чтобы вместе с ними осмотреть маршрут. Горожане просили об обустройстве прямой пешеходной дороги вдоль автомобильного проезда во время выездной встречи с администрацией.

Документацию по планировке территории уже утвердили, внесены необходимые изменения в карту объектов местного значения. Проект включает реконструкцию существующего участка Кузьминской улицы, строительство новой дороги до Дзержинского шоссе и организацию двух остановок общественного транспорта. В начале декабря он должен получить заключение государственной экспертизы.

После этого подрядчик приступит к первому этапу работ — выносу инженерных сетей из зоны застройки. Активные строительно-монтажные работы начнут весной, когда установится теплая погода.

Сейчас жители Котельников могут воспользоваться временным альтернативным маршрутом до поликлиники. Михаил Соболев вместе с жителями прошли по тротуару вдоль гаражей и отметили, что он подходит для пешеходов и детских колясок. В конце маршрута расположен пешеходный переход, ведущий к тротуару до боковой калитки на территорию поликлиники.