Глава Котельников Михаил Соболев провел встречу с представителями бизнеса

Накануне Дня российского предпринимательства глава Котельников Михаил Соболев встретился с собственниками бизнеса. Собравшиеся побеседовали о перспективах развития компаний в округе и обменялись мнениями по поводу экономической обстановки.
Также участники встречи обсудили потребности бизнеса. Мероприятие провели на крупнейшем в России заводе по переработке зеленых салатов, овощей и фруктов «Белая Дача Трейдинг». Предприятие является одним из ключевых в Котельниках.
Руководитель муниципалитета наградил участников и отметил вклад каждого в развитие городского округа и Подмосковья. Подобные встречи представителей администрации с бизнесом уже стали традиционными. Предприниматели меняют историю Котельников, воплощая новые идеи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.
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