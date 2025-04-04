Глава Котельников Михаил Соболев посетил завод железобетонный изделий

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев посетил предприятие «Ваш Дом», специализирующееся на производстве железобетонных изделий. Компания успешно работает в Котельниках с 1992 года и сотрудничает с крупными застройщиками Москвы и Подмосковья.
Генеральный директор компании Петр Иванович Бондарев провел экскурсию по производственным площадкам и рассказал о деятельности предприятия. Основная продукция включает железобетонные сваи, дорожные плиты, лестничные марши и товарный бетон. Все процессы производства полностью автоматизированы, а контроль качества продукции осуществляется в собственной лаборатории компании.
Производство работает круглосуточно, независимо от сезона и погодных условий. Высокий уровень автоматизации и строгий контроль качества позволяют предприятию стабильно обеспечивать рынок надежной продукцией, востребованной в строительной отрасли.
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