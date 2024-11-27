Глава Котельников посетил предприятие по производству электроники

Глава округа Михаил Соболев побывал на одном из самых значимых предприятий Котельников — торговом доме «Электротехмонтаж». Компания поставляет электротехнику по всей России и входит в список системообразующих организаций.

Предприятие находится в микрорайоне Ковровый и занимает шестое место среди крупнейших налогоплательщиков округа. В этом году штат сотрудников вырос до 700 человек.

Во время визита Михаил Соболев встретился с коллективом и обсудил планы на будущее с руководителем регионального центра Артуром Антоняном. Особое внимание уделили внедрению новых методов контроля качества и борьбе с незаконным оборотом контрафактной продукции.

Компания сотрудничает с крупными заводами и магазинами, ставя в приоритет качество и надежность своей продукции.

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