Глава Королева проверил готовность детского сада на Спартаковской улице

Пресс-служба администрации городского округа Королев
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Королев

В Королеве скоро откроется новый детский сад. Глава наукограда Игорь Трифонов осмотрел готовность учреждения на улице Спартаковской, которое вошло в состав образовательного комплекса городской гимназии «Российская школа».

Скоро здесь начнут принимать первых воспитанников. Детский сад полностью укомплектован персоналом и имеет все необходимое для комфортного пребывания детей.

Для занятий предусмотрены групповые, кружковые и универсальные залы, учебные кабинеты, пищеблок с кухней полного цикла, а также медицинский блок, процедурная и методическая комнаты.

Особое внимание вызвал пищеблок — он оснащен современным оборудованием и соответствует санитарным требованиям.

Современная материально‑техническая база и профессиональный коллектив создадут условия для здорового развития детей и качественного дошкольного обучения. Прием малышей в новое учреждение начнется 1 сентября.

