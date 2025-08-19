Глава Королева проверил готовность детского сада на Спартаковской улице

В Королеве скоро откроется новый детский сад. Глава наукограда Игорь Трифонов осмотрел готовность учреждения на улице Спартаковской, которое вошло в состав образовательного комплекса городской гимназии «Российская школа».

Скоро здесь начнут принимать первых воспитанников. Детский сад полностью укомплектован персоналом и имеет все необходимое для комфортного пребывания детей.

Для занятий предусмотрены групповые, кружковые и универсальные залы, учебные кабинеты, пищеблок с кухней полного цикла, а также медицинский блок, процедурная и методическая комнаты.