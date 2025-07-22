Глава Королева проведет прием жителей в центральном парке

Выездные встречи администрации муниципалитета с горожанами в летнее время традиционно проходят в городских общественных пространствах. На очередной прием, который состоится 24 июля, жителей наукограда приглашают в самый крупный центральный городской парк.

Горожане смогут напрямую задать свои вопросы представителям администрации Королева и городских служб. Во встрече примут участие глава округа Игорь Трифонов, его заместители по разным направлениям, депутаты, представители управляющих компаний и служб ЖКХ, МФЦ, сфер здравоохранения, образования, спорта и культуры, полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, налоговой инспекции и торгово-промышленной палаты.

В парке также можно будет получить бесплатную консультацию специалистов Государственного юридического бюро Подмосковья.

Жители Королева давно оценили выездной формат встреч с администрацией. С начала текущего года уже около 2 тысяч человек получили на них ответы на свои вопросы.