Глава Коломны встретился с будущими жильцами дома для переселенцев в Озерах

Новый жилой комплекс на площади Коммунистической в Озерах почти готов встречать переселенцев из аварийного фонда. Перед официальным вручением ключей будущим новоселам показывают их квартиры.

Современный пятиэтажный дом начали строить в сентябре 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 111 квартир из 145 предназначены здесь для переселенцев из аварийного жилого фонда. Объект общей площадью более 7 тысяч квадратных метров уже сдан в эксплуатацию. Строителям остались незначительные отделочные работы, буквально последние штрихи, и к сентябрю всем жильцам вручат ключи от новых квартир.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев приехал на одну из таких встреч озерчан с застройщиком.

Пенсионерка Вера Шахова сейчас живет в однокомнатной квартире площадью 24 квадратных метра. На Коммунистической ее тоже ждет однокомнатная квартира, но площадью побольше — 35 квадратов. Жилье для пожилой женщины подобрали на втором этаже, но это ее не пугает — дом оборудован лифтом, а окна квартиры смотрят во двор. Вера Валерьевна довольна — будет наблюдать, как дети играют на площадке. Новоселья ждет с нетерпением и тут же приглашает всех осенью на пироги.

Еще одни новоселы — многодетная семья Белянкиных. У Александра и Екатерины трое детей: старшая дочь София, сын Александр и малышка Ева. В их четырехкомнатной квартире в 100 квадратов на первом этаже пока идут отделочные работы, но уже есть однотипное жилье с готовым ремонтом на другом этаже, так что можно посмотреть, как все будет выглядеть после ухода строителей.

Сейчас семья тоже живет в четырехкомнатной квартире, только площадью поменьше, но самая большая проблема в их старом доме — отсутствие горячего водоснабжения. Приходится ежедневно пользоваться бойлером, объемов которого с трудом хватает на пять человек. Современный жилой комплекс для переселенцев — это не только центральные коммуникации, все квартиры сдают новоселам с полноценной чистовой отделкой: обои, напольное покрытие, натяжной потолок, межкомнатные двери, сантехника, электрическая плита и мойка на кухне. Кроме того, здание оборудовано противопожарной системой с дымоудалением, по периметру комплекса работают 20 камер видеонаблюдения, придомовая территория в 11 тысяч квадратных метров полностью благоустроена — есть зеленые зоны отдыха, парковка, детская игровая площадка и освещение.

К 1 сентября в новый дом из аварийных квартир переедут более 170 озерчан. В администрации городского округа ведут работу по приобретению в этом году еще восьми жилых помещений для переселенцев.