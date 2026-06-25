Глава Коломны проверил капремонт лечебного корпуса Озерской больницы

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с главным врачом Коломенской больницы Николаем Макаровым проверили, как проходит капитальный ремонт лечебного корпуса в Озерах. Строительная готовность объекта составляет 87%.

Работы выполняются по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Подрядчик работает в графике: строители продолжают внутреннюю отделку помещений, монтируют инженерные системы и электрику, устанавливают систему медицинского газоснабжения, а также системы водоснабжения и водоотведения.

После завершения работ в пятиэтажном корпусе разместят хирургическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, современную операционную и приемный блок. Лечение здесь смогут проходить почти 8 тысяч пациентов в год. Для удобства палаты будут маломестными и оборудованными отдельными санузлами.

Александр Гречищев отметил, что лечебный корпус планируют открыть до конца года.