Глава Коломны поздравил с Международным женским днем супругу бойца СВО

Пока Павел защищает интересны России в зоне СВО, его дома ждут супруга Елена Андреевна и две дочки — Ангелина и София. Младшая готовится к школе, а старшая учится в 10 классе и выбирает вуз для поступления.

«Во все времена семья военнослужащего имеет особый статус. Когда мужчины отправляются защищать Родину, дома их остаются ждать жены, которые выполняют не менее важную миссию — хранить тепло домашнего очага и создавать надежный тыл. Поэтому забота об этих хрупких, но невероятно сильных женщинах — наша обязанность», — сказал глава округа Александр Гречищев.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.