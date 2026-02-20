Глава Коломны побывал на опытно-механическом заводе
Опытно-механический завод в Коломне имеет богатую историю. С рабочим визитом предприятие посетил глава городского округа Александр Гречищев.
Завод был основан в 1906 году как шелкопрядильная фабрика. Механическим производством здесь начали заниматься лишь в 1924 году после существенных преобразований. Сначала ремонтировали двигатели тракторов и комбайнов, а после войны уже производили оборудование для сельскохозяйственной отрасли. Очередной виток развития пришелся на 2013 год. Завод вернул историческое название и открыл для себя новые перспективы — теперь здесь разрабатывают и изготавливают продукцию из стеклопластика для железнодорожного транспорта.
Экскурсия для главы городского округа Коломна Александра Гречищева началась с «сердца» завода — его цехов. На площадке предприятия в исторической части города их четыре, и в каждом проходит свой этап механического производства. На заготовительном участке лазерной резки рабочие заняты раскроем листового металла и труб. В следующем цеху происходит сборка багажных полок. На деревообрабатывающем участке также производят раскрой фанеры и изготавливают мастер-модели для композитного производства. Именно они являются основой для создания любых деталей из стеклопластика. Последний цех — экспериментальный, здесь собирают фургоны для автомобиля УАЗ «Профи».
Еще одним любопытным изделием в экспериментальном цехе стала кабина машиниста, которую разработали и запустили в серийное производство специалисты завода. Значительную деталь для новых электропоездов гости предприятия осмотрели не только снаружи, но и изнутри. Все комплектующие интерьера кабины — тоже дело рук работников коломенского производства. Да и собирается она на заводе — заказчику отправляют уже полностью готовое изделие.
Помимо цехов механического производства, у предприятия есть еще две рабочие площадки — это современная автоматическая линия порошковой покраски конвейерного типа и композитное производство, где непосредственно изготавливают стеклопластиковые детали.
В 2024 году Опытно-механический завод получил субсидию по губернаторской программе «Предпринимательство Подмосковья» на модернизацию производства. Сегодня изделия предприятия востребованы по всей России и к тому же сделаны из отечественных компонентов, что особенно отметил глава округа.