Глава Коломны отчитался перед депутатами об итогах работы за год
Руководитель муниципалитета Александр Гречищев представил окружному совету депутатов ежегодный отчет о развитии округа. Среди главных тем — поддержка участников специальной военной операции, ремонты объектов системы здравоохранения, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, развитие коммунальной инфраструктуры и строительство новых образовательных объектов.
Глава Коломны подвел итоги работы за прошлый год и обозначил планы на ближайшую перспективу. По словам Александра Гречищева благодаря участию в региональных и федеральных программах, а также поддержке правительства Московской области за последние годы удалось реализовать десятки крупных проектов. При этом одним из главных направлений работы остается развитие системы здравоохранения.
«За пять лет в городском округе Коломна построили три новых объекта здравоохранения: поликлинику в Подлипках и два фельдшерско-акушерских пункта в селах Октябрьское и Пирочи. Отремонтировали поликлинику № 2, две сельские амбулатории и восемь ФАПов. В 2026 году завершится ремонт еще трех важных для нашего округа объектов: хирургического корпуса № 2, в котором расположится Региональный сосудистый центр, поликлиники № 1 и лечебного корпуса в Озерах», — рассказал глава городского округа.
Помимо капитального ремонта, учреждения здравоохранения оборудуют современной медицинской техникой. В распоряжение врачей поступили шесть рентген-аппаратов, маммограф и МРТ, который может принимать пациентов весом до 150 килограммов.
Немало внимания в округе уделяют благоустройству и развитию городской среды. За последние пять лет в Коломне и Озерах привели в порядок более сотни дворов, обновили почти половину общественных пространств, а сейчас округ готовится к самому важному событию — празднованию 850-летия Коломны.
Продолжается переселение жителей из аварийного фонда, строительство новых котельных и модернизация коммунальной инфраструктуры. Не остается без внимания и дорожная сеть. За пять лет в округе отремонтировали более 230 километров муниципальных и региональных дорог, а в этом году планируют привести в порядок еще свыше 70 километров.Активно ведется благоустройство общественных территорий — за последние пять лет обновили 24 из 54 объектов.
Еще одной важной темой стало образование. В Коломне строят новые школы и детские сады, капитально ремонтируют существующие учреждения и создают дополнительные места для учеников. Благодаря этому сразу несколько образовательных учреждений уже смогли полностью отказаться от второй смены. Работа продолжается и сейчас — строятся новые корпуса, а в перспективе в Коломне появится один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья.
Во время отчета Александр Гречищев также рассказал о развитии экономики округа. Только за прошлый год в муниципалитет привлекли более 3 миллиардов рублей инвестиций, повсеместно продолжается реализация крупных промышленных проектов, создаются новые рабочие места. Отдельно глава Коломны поблагодарил жителей, волонтеров и общественные организации за поддержку участников специальной военной операции и помощь их семьям. Завершая выступление, Александр Гречищев отметил, что в округе, как и прежде, главной задачей остается повышение качества жизни населения, и эта работа, безусловно, будет продолжена.