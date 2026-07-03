Глава Коломны отчитался перед депутатами об итогах работы за год

Глава Коломны подвел итоги работы за прошлый год и обозначил планы на ближайшую перспективу. По словам Александра Гречищева благодаря участию в региональных и федеральных программах, а также поддержке правительства Московской области за последние годы удалось реализовать десятки крупных проектов. При этом одним из главных направлений работы остается развитие системы здравоохранения.

«За пять лет в городском округе Коломна построили три новых объекта здравоохранения: поликлинику в Подлипках и два фельдшерско-акушерских пункта в селах Октябрьское и Пирочи. Отремонтировали поликлинику № 2, две сельские амбулатории и восемь ФАПов. В 2026 году завершится ремонт еще трех важных для нашего округа объектов: хирургического корпуса № 2, в котором расположится Региональный сосудистый центр, поликлиники № 1 и лечебного корпуса в Озерах», — рассказал глава городского округа.

Помимо капитального ремонта, учреждения здравоохранения оборудуют современной медицинской техникой. В распоряжение врачей поступили шесть рентген-аппаратов, маммограф и МРТ, который может принимать пациентов весом до 150 килограммов.

Немало внимания в округе уделяют благоустройству и развитию городской среды. За последние пять лет в Коломне и Озерах привели в порядок более сотни дворов, обновили почти половину общественных пространств, а сейчас округ готовится к самому важному событию — празднованию 850-летия Коломны.