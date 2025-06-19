Глава Коломны наградил волонтеров за помощь в проведении голосования

В Московской области завершилось Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Глава Коломны Александр Гречищев поблагодарил волонтеров за помощь в проведении мероприятия, а самым активным вручил благодарственные письма.

Руководитель муниципалитета также поздравил участников волонтерского движения с пятилетним юбилеем.

«Организация „Волонтеры Подмосковья“ отмечает в этом году юбилей пять лет. Сколько за это время активисты сделали добрых дел! Но особо отмечу последнее достижение — проведение очень важного голосования за благоустройство общественных пространств», — подчеркнул Александр Гречищев.

Он также добавил, что всего в Коломне проголосовали порядка 19 тысяч человек, из них свыше пяти тысяч — при поддержке волонтеров. Самых активных добровольцев Александр Гречищев отметил благодарственными письмами. А ребята, в свою очередь, вручили руководителю муниципалитета именную волонтерскую книжку, а также кепку и значок с символикой.

Отметим, что «Волонтеры Подмосковья» также собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, поддерживают их родных и близких, организуют различные мероприятия для подрастающего поколения. Ребята из Коломны и Озер помогали очищать черноморское побережье от мазута.