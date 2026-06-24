Глава Коломны наградил призеров Всероссийской олимпиады школьников

В Коломне подвели итоги участия школьников в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Награды получили победители и призеры, а также их наставники.

Торжественная церемония награждения состоялась в Коломне 23 июня. Участниками мероприятия стали школьники, показавшие высокие результаты на всероссийском уровне, их родители и педагоги. С успешным выступлением ребят поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В этом учебном году на заключительном этапе олимпиады Коломну представляли 27 школьников. По итогам состязаний четверо из них стали победителями, 13 — призерами. Двое учащихся получили дипломы призеров сразу по двум предметам.

Глава округа отметил, что успехи олимпиадников стали результатом упорной работы, настойчивости и стремления к знаниям. По его словам, в Московской области продолжают создавать условия для развития способностей школьников и поддержки талантливой молодежи.

На церемонии слова благодарности прозвучали также в адрес педагогов и родителей, которые помогают школьникам готовиться к олимпиадам и добиваться высоких результатов на региональном и всероссийском уровнях.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим интеллектуальным соревнованием страны. Ее заключительный этап ежегодно собирает лучших учащихся из разных регионов России. Победители и призеры получают возможность поступления в профильные вузы без вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки.