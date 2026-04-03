Глава Коломны и депутат Мособлдумы проверили капремонт больницы в Озерах

Капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса, расположенного на территории больничного городка в Озерах, идет полным ходом. Первого апреля ход ремонта проверили глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

Экскурсию по лечебному корпусу для них провели главный врач Коломенской больницы Николай Макаров и представитель подрядной организации. На сегодняшний день строительная готовность здания составляет более 60%. Ежедневно на площадке работает порядка 80 человек. Ремонт ведут как внутри корпуса, так и снаружи.

«На объекте произошла смена подрядчика, и сейчас работы идут активными темами. Уже завершена внутренняя отделка в палатах, в операционном блоке, строители монтируют системы водоснабжения и водоотведения, вентиляционные системы, ведут работы по монтажу медицинских газов. К осени этого года планируем закончить ремонт и возобновить работу стационарных отделений», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

В обновленном корпусе разместят хирургическое, терапевтическое, эндоскопическое и приемное отделения, а также операционный блок. Пациенты будут располагаться в палатах, рассчитанных на три-четыре человека, каждая — с отдельным санузлом.

Работы по капитальному ремонту лечебного корпуса в Озерах проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».