Глава Коломны Александр Гречищев вручил участникам СВО подарки ко Дню отца

Накануне празднования Дня отца глава городского округа Коломна Александр Гречищев провел встречу с бойцами специальной военной операции. В торжественной обстановке он поздравил их и вручил подарки.

Празднование Дня отца считается традицией во многих странах мира. В нашей стране его начали отмечать каждое третье воскресенье октября по инициативе партии «Единая Россия». В приемную партии на встречу с главой Коломны Александром Гречищевым приехали военнослужащие специальной военной операции. Руководитель муниципалитета поздравил бойцов и подарил им подарки.

«Мы решили поздравить с Днем отца тех, кто знает, что такое быть примером и опорой не только для своей семьи, но и для государства», — подчеркнул он.

Собравшиеся побеседовали о службе на фронте. Как рассказал один из бойцов, они получают множество посылок с гуманитарной помощью от жителей округа и письма детей.

«Такая поддержка дает нам силы. Мы понимаем, что мы, действительно, нужны, что нас ждут дома», — добавил он.

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