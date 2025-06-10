Глава Коломны Александр Гречищев провел встречу с молодыми медиками

В Коломенской больнице продолжается активная работа по привлечению молодых медицинских кадров. Недавно глава городского округа Александр Гречищев и депутат Государственной Думы Никита Чаплин встретились с молодыми врачами и сотрудниками среднего медицинского звена учреждения.

С начала 2025 года в Коломенскую больницу уже приняли на работу 33 новых врача и 34 сотрудника среднего медицинского звена. Главный врач учреждения Николай Макаров подчеркнул, что в рамках целевого обучения сейчас проходят подготовку 127 человек — студенты вузов, колледжей и ординаторы. По окончании обучения в 2025 году планируется принять на работу девять выпускников вузов и 12 специалистов со средним медицинским образованием.

«Приятно видеть столько целеустремленных и профессиональных молодых врачей! Вместе с правительством Московской области и губернатором Андреем Воробьевым мы создаем все условия для комфортной работы и профессионального роста молодых специалистов. В этом помогают программы поддержки, такие как социальная ипотека, льготы для молодых медиков и инициатива „Приведи друга“, — отметил Александр Гречищев.

Такая стратегия позволяет обеспечивать стабильный приток молодых кадров, что способствует повышению качества медицинской помощи жителям городского округа Коломна.