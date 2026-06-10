XII Международный фестиваль искусств Чайковского пройдет в Клину с 26 июня

С 26 июня по 5 июля в Клину пройдет XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Художественным руководителем фестиваля выступит народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.

Мероприятия фестиваля вновь развернутся на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. Одной из главных особенностей фестиваля станут концерты в формате опен-эйр на Большой поляне музея-заповедника.

9 июня в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему событию. В мероприятии приняли участие представители культурного сообщества, включая художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета и других известных личностей.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин отметил, что фестиваль в Клину стал знаковым событием в культурной жизни России. За пять лет посещаемость мероприятия выросла втрое — с 5 до 15 тысяч зрителей. Важной частью фестиваля является работа с молодыми талантами. В рамках Губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» лучшие обучающиеся детских школ искусств получают финансовую поддержку.

В этом году на фестивале запланировано шесть масштабных концертов разных жанров. Среди участников — Павел Милюков (скрипка), Александр Князев (виолончель), Денис Мацуев (фортепиано), Шарль Ределле (валторна, Франция), Чжан Мэнвэнь (сопрано, Китай) и многие другие.

Откроет фестиваль 26 июня концерт, посвященный творчеству П. И. Чайковского. 27 июня пройдет премьера фестиваля — спектакль-концерт «Бедные люди» с Евгением Мироновым и Юлией Хлыниной. 28 июня состоится показ оперы «Орлеанская дева» в исполнении оперной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Финальным аккордом фестиваля 5 июля станет выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета и солистов: пианиста Дениса Мацуева и скрипачки Валерии Абрамовой.

Для приобретения билетов на концерты фестиваля можно посетить сайт музея-заповедника П. И. Чайковского или обратиться в кассы.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин.