Глава Истры поздравила сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

Татьяна Витушева и депутат Государственной думы Сергей Колунов вручили благодарности работникам коммунальных служб. На территории муниципалитета в этой сфере работают более 4000 человек.

В числе приглашенных были не только руководители, но и рядовые сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства постоянно развивается: на территории округа реализуется масштабная программа модернизации системы теплоснабжения, а также программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения, стартовавшая в 2024 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это важный шаг в повышении надежности и энергоэффективности всего комплекса.

Помимо этого, сотрудники коммунальных служб задействованы в обновлении социальных объектов, благоустройстве парков и улиц, а также в ремонте жилого фонда.