Глава Химок встретилась с жителями района Левобережный

Глава Химок Инна Федотова совместно с профильными службами посетила микрорайон Левобережный для проработки обращений жителей, поступивших на выездной администрации. Ключевыми темами стали создание специализированных парковочных мест для маломобильных граждан и усиление мер безопасности, включая установку систем видеонаблюдения.

В ходе объезда одной из точек стал дом № 29 на улице Совхозной, где ранее администрация уже оказала содействие в трудоустройстве сына местной жительницы во Дворец культуры «Родина». На встрече обсуждались новые вопросы, требующие индивидуального решения, в том числе необходимость организации парковочных мест для семьи заявительницы и участника специальной военной операции из соседнего подъезда.

По итогам выезда глава поручила организовать работу комиссии по безопасности дорожного движения для подготовки предложений по созданию двух специализированных парковочных мест для маломобильных граждан. Кроме того, профильным службам дано задание проработать установку камер видеонаблюдения для фиксации нарушений стоянки большегрузного транспорта.

Отдельно рассмотрят подключение камер на пешеходном мосту через трассу М-11 к системе «Безопасный регион», что позволит усилить контроль и повысить безопасность жителей. Инна Федотова подчеркнула, что выездная администрация представляет собой открытый конструктивный диалог с горожанами и совместный поиск эффективных решений, а все поручения она держит на личном контроле.