Глава Химок вручила первые паспорта школьникам

На празднике собрались не только виновники торжества, но и их родные и близкие. В церемонии приняла участие глава округа Инна Федотова.

«Любить свою страну, уважать семью, знать историю своей Родины и быть достойными гражданами России — большая ответственность каждого россиянина», — отметила она.

Традиция торжественного вручения паспортов в Подмосковье существует с 2019 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. Цель таких мероприятий — отметить важный этап в жизни подростков и помочь им прочувствовать значимость статуса гражданина. Чтобы попасть на торжественную церемонию, родителям необходимо подать заявку в многофункциональный центр.