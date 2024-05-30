Глава Химок вручил первые паспорта 8 юным жителям округа

Глава Химок Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным жителям округа. В торжественной обстановке документы получили восемь юношей и девушек.

Торжественное мероприятие прошло в стенах Центральной детской школы искусств. Гостями церемонии стали родители школьников.

«Паспорт — это новые возможности для вас и, конечно, большая ответственность. Примите самые искренние поздравления и пусть все, что вы задумали, непременно сбудется», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Восемь юношей и девушек вместе с паспортами получили памятные подарки и поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Присоединилась к поздравлениям директор школы искусств и муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Хочу пожелать ребятам удачи, идти вперед, ставить перед собой новые цели и, конечно, достигать их. Самое важное — слушать родителей и помогать им», — отметила она.

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