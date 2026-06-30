Глава Химок проверила капремонт гимназии № 23

В Химках 28 июня прошла очередная проверка капитального ремонта образовательных учреждений. Глава округа Инна Федотова вместе с директором школы Олесей Климачевой, представителями подрядной организации и родительским комитетом осмотрела гимназию № 23 на улице Тюкова.

Готовность здания составляет 78%. В помещениях завершают чистовую отделку, ведется монтаж инженерных систем, кровельные и фасадные работы, благоустройство территории.

«Все работы идут по графику, без отставаний — это самое важное. После завершения ремонта дети и педагоги получат современное, безопасное и комфортное пространство для учебы», — отметила Инна Федотова.

Обновленная гимназия площадью более 2,3 тысячи квадратных метров сможет принять более 850 учеников. Модернизация учреждения проводится в рамках Народной программы «Единой России».

«Для нас важно, чтобы обновленная школа стала не просто зданием, а местом, где детям будет комфортно учиться, развиваться и реализовывать свои способности. Именно поэтому мы вместе с родителями регулярно следим за ходом работ и обсуждаем каждое важное решение», — подчеркнула директор гимназии Олеся Климачева.

Контроль за ходом работ продолжается на всех этапах.