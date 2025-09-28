Глава Химок провела встречу с воспитателями к профессиональному празднику

День воспитателя отметили в Химках 27 сентября. В честь праздника глава Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутаты фракции «Единая Россия» Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты «Молодой Гвардии» испекли торт и печенье. Затем прошло чаепитие для педагогов детских садов.

На встрече были Ольга Александровна Рытова, заместитель директора школы № 19 по дошкольному образованию, Светлана Павловна Степашкина, заместитель директора школы «Флагман» по дошкольному образованию, Елена Фадичева, старший воспитатель школы № 14, Алия Пузакова, педагог-логопед дошкольного отделения гимназии № 23, а также Татьяна Приказчикова, педагог-логопед дошкольного отделения лицея № 21.

Педагоги рассказали главе Химок и депутатам о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы.

«Это первая такая встреча, неформальная и торжественная. Очень приятно, что Елена Владимировна нашла время и пообщалась с нами», — поделилась Светлана Степашкина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что у воспитателей особая миссия — помочь детям адаптироваться к окружающему миру, научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.