Глава Химок провела встречу для сотрудников бюро «Факел»

25 июня на территории машиностроительного конструкторского бюро состоялась встреча в формате выездной администрации. Глава округа Инна Федотова пообщалась с сотрудниками предприятия и приняла более 40 обращений.

Участники задали вопросы и предложили идеи по улучшению округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и других.

Инна Федотова сообщила, что жительница квартала Старбеево обратила внимание на изменение схемы движения автобуса № 11 «МЦД Химки — Ивакино» — после корректировки транспорт перестал заезжать в квартал. Глава поручила профильному блоку в течение двух недель проработать вопрос с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Такой формат поддержали депутаты и общественные деятели. Они зафиксировали наказы жителей для контроля исполнения. Депутат Александр Васильев отметил, что такой формат доказал свою эффективность — люди могут решать вопросы на месте, а каждое обращение берут в работу. Особенно важно, что жители не только обозначают проблемы, но и выходят с инициативами.

В округе регулярно проводят встречи в формате выездной администрации на предприятиях, чтобы сотрудники могли сэкономить время и решить вопросы без отрыва от работы.