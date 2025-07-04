Глава Химок поздравила стобалльников ЕГЭ и призеров школьных олимпиад

Глава Химок Елена Землякова встретилась с призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников. Также она поздравила выпускников местных образовательных учреждений, которые по результатам единого государственного экзамена получили 100 балов.

Она поздравила ребят с высокими достижениями и узнала об их планах и целях в дальнейшем развитии.

«Ваши успехи — это гордость не только школы, но и всего городского округа Химки. Вы являетесь примером для многих учеников, и я уверена, что впереди у вас еще много достижений. Желаю всем успешно поступить в выбранные учебные заведения, сделать правильный выбор в дальнейшей жизни и достичь новых высот», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Более 250 выпускников химкинских школ в этом году получили аттестат об общем образовании особого образца. Помимо этого, 27 ребят получили 100 баллов по итогам экзаменов по русскому языку, литературе, математике, химии, физике и информатике.

«Очень радует, что предметы, которые принесли в этом году максимальный результат — это те предметы, которые позволяют детям пойти на востребованные специальности. У нас семь стобалльников по информатике, пять — по физике, семь — по химии. Положительная динамика возможна только при системном подходе. Поэтому большое спасибо нашим руководителям школ и, конечно, педагогам», — отметил начальник управления по образованию Юрий Кандалов.

Отметим, что шестеро ребят в этом году победили и заняли призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Среди них: выпускник школы № 14 Иван Часовских (математика и информатика), Максим Мурзин и Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея (астрономия), Алексей Исковских из гимназии № 23 (информатика), ученик 10 класса образовательного учреждения «Новогорск» Иван Беляев (математика) и учащаяся 9 класса Химкинского лицея Яна Елисеева (физкультура).