Глава Химок поздравила сотрудниц машиностроительного бюро с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» прошло торжественное мероприятие, посвященное прекрасной половине коллектива. Глава городского округа Химки Инна Федотова, депутат Государственной Думы Ирина Роднина и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов поздравили сотрудниц легендарного предприятия с наступающим праздником.

Обращаясь к женщинам, Ирина Роднина отметила, что они каждый день доказывают: женщина может все. Совмещая карьеру и семью, находя силы помогать другим, химчанки остаются невероятно красивыми и душевными. Депутат пожелала всем счастья и любви.

В знак признательности 16 женщинам — представительницам разных профессий, чьи достижения и преданность делу стали примером для окружающих, вручили благодарственные письма.

Николай Томашов подчеркнул, что «Факел» — это легенда отечественного ракетостроения, предприятие, создающее надежный щит Родины. Специфика работы здесь сложная и крайне ответственная, но значительную часть коллектива составляют женщины. Инженеры, конструкторы, специалисты производства наравне с мужчинами решают задачи государственной важности.

После торжественной части для гостей организовали концертную программу. Перед собравшимися выступили хореографические ансамбли, талантливые вокалисты и инструменталисты.

Праздник в МБК «Факел» стал еще одним напоминанием: химчанки — это гордость города, его движущая сила и источник тепла. Их труд, талант и доброта делают мир лучше, а жизнь ярче.