Глава Химок поздравила семью Буйленко с 50-летием совместной жизни

Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила Валерия Яковлевича и Любовь Петровну с 50-летием совместной жизни. Для супружеской пары провели церемонию бракосочетания в ЗАГСе и вручили подарки.

Валерий Яковлевич и Любовь Петровна Буйленко поженились в 1975 году в Химкинском отделе ЗАГС.

«Поздравляю Валерия Яковлевича и Любовь Петровну с золотым юбилеем и желаю им крепкого здоровья, счастья и бодрости духа. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и теплом, как и в тот день, когда вы сказали друг другу „да“», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Юбиляры учились вместе в Московском автодорожном институте. Валерий связал свою жизнь с органами внутренних дел России, а Любовь посвятила себя работе в страховой компании правоохранительных органов. Они воспитали двух дочерей Оксану и Светлану, а также внуков Матвея и Юлию.

«Любовь — это самое красивое и самое емкое слово. Любовь очень много в себя вмещает. И всю жизнь надо за это чувство бороться», — говорит Любовь Петровна Буйленко.

Для супругов провели повторное бракосочетание, а также передали подарки от администрации городского округа Химки и губернатора Московской области Андрея Воробьева.