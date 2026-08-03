Глава Химок посетила предприятия по выпуску быстровозводимых конструкций

Инна Федотова в ходе рабочих выездов побывала на производственной площадке компаний «Родер» и «ПростоТент» в Луневском. Их конструкции востребованы в самых разных сферах и используются при проведении крупнейших мероприятий страны.

Быстровозводимые конструкции использовались на Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу, Петербургском международном экономическом форуме и Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Инна Федотова вместе с генеральным директором и учредителем компании Алексеем Лаукартом обсудила перспективы развития производства и наращивания мощностей. Сегодня предприятия практически полностью используют отечественные технологии и сырье, успешно решая задачи импортозамещения.

«Поддержку отечественных производителей, развитие промышленности и технологическую независимость жители обозначили среди приоритетов при формировании Народной программы. Эти предложения легли в основу государственных программ поддержки предприятий, которые сегодня реализуются в том числе в Подмосковье», — поделилась глава округа.

Действующие в Московской области меры поддержки формируют устойчивую основу для роста промышленных предприятий. Именно благодаря такой системной работе регион сохраняет второе место в стране по объему промышленного производства, а это означает не только экономический результат, но и новые рабочие места, развитие инфраструктуры и укрепление промышленного потенциала округа.