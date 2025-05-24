Глава Химок побывала на местном производстве напитков

Завод «Пепсико Холдингс» в Химках посетила с рабочим визитом глава муниципалитета Елена Землякова. Она осмотрела цеха, а также пообщалась с руководством и сотрудниками предприятия.

Мероприятие приурочили ко Дню российского предпринимательства. О развитии компании Елене Земляковой рассказали директор завода Олег Мещеряков и операционный руководитель Екатерина Бочкова.

Они отметили, какие подходы используют в ведении бизнеса, как ориентируются на потребителя и развивают таланты сотрудников. Также поговорили о соблюдении этических принципов и планах.

Для главы Химок провели экскурсию, где продемонстрировали все стадии технологического цикла — от подготовки и очистки воды до розлива продукции, упаковки и отгрузки готовых товаров.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Химок проверила капремонт Дворца культуры «Родина».