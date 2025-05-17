Глава Химок проверила капитальный ремонт Дворца культуры «Родина»

Капитальный ремонт включает обновление фасада, входной группы и прилегающей территории.

«Объект уже более 65 лет служит местом проведения спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов. Здесь занимаются 74 творческих коллектива, в том числе семь народных и два образцовых. Всего занятия посещают более 1700 человек. Наша задача — создать комфортные и современные условия для работы и развития химчан», — отметила Елена Землякова.

Подрядчик усилил несущие стены, заменил окна, возвел перегородки и установил тепловой контур. Завершается черновая отделка: рабочие штукатурят стены в актовом зале и на лестницах, монтируют инженерные системы и электропроводку. На объекте трудятся 60 человек. Они выполняют несколько видов работ одновременно.