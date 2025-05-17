Глава Химок проверила капитальный ремонт Дворца культуры «Родина»
В Химках продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Родина». Строительная готовность объекта превысила 50%. Глава муниципалитета Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский осмотрели выполнение намеченного плана.
Капитальный ремонт включает обновление фасада, входной группы и прилегающей территории.
«Объект уже более 65 лет служит местом проведения спектаклей, концертов, фестивалей и конкурсов. Здесь занимаются 74 творческих коллектива, в том числе семь народных и два образцовых. Всего занятия посещают более 1700 человек. Наша задача — создать комфортные и современные условия для работы и развития химчан», — отметила Елена Землякова.
Подрядчик усилил несущие стены, заменил окна, возвел перегородки и установил тепловой контур. Завершается черновая отделка: рабочие штукатурят стены в актовом зале и на лестницах, монтируют инженерные системы и электропроводку. На объекте трудятся 60 человек. Они выполняют несколько видов работ одновременно.
Особое внимание уделят сохранению уникального архитектурного стиля Дворца. Запланирован ремонт мраморных лестниц в холле и реставрация старинных люстр.
«Капитальный ремонт Дворца культуры „Родина“ — важный шаг для улучшения культурной инфраструктуры Химок. Современные условия помогут творческим коллективам развиваться и сделают этот объект центром вдохновения для наших горожан», — подчеркнул Сергей Малиновский.
Интерьер обновят согласно архитектурному проекту. Также закупят мебель, современное технологическое и звуковое оборудование.
Дворец культуры «Родина» считается культурным центром города. Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Реконструкцию планируют завершить в 2025 году.