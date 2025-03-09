Глава Химок Елена Землякова встретилась с женами участников СВО

Глава городского округа Химки Елена Землякова встретилась с женщинами, которые помогают участникам специальной военной операции, в том числе с супругами бойцов. Она поздравила всех с 8 Марта.

Мария Постольникова, Виктория Петина, Надежда Рудакова, Ирина Каика и Ольга Кириллова приняли участие в беседе с главой округа.

«При встрече было чувство, будто мы знаем друг друга много лет. Буквально с первых минут я почувствовала тепло и искренность, которые исходили от каждой», — написала в своем телеграм-канале Елена Землякова.

На встрече обсудили помощь и поддержку для участников СВО. Присутствующие отметили, что вовлечены в волонтерскую деятельность с первых дней спецоперации.

«Мы закупаем необходимые продукты, технику и всегда рады, когда получаем весточку от ребят с передовой», — сказала руководитель химкинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Надежда Рудакова.

Также глава округа Елена Землякова поздравила химчанок с Международным женским днем, пожелала сил во всех делах и крепкого здоровья.