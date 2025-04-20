Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике

Свыше 1300 жителей, в том числе глава Химок Елена Землякова, стали участниками общегородского субботника. Уборку провели вокруг железнодорожной станции «Левобережная», в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезково и Кутузовском.

На уборку вышли и депутат Государственной думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной думы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также сотрудники администрации Химок, коллективы предприятий, члены политических партий, общественных организаций, муниципальные депутаты, волонтеры и студенты.

По словам Елены Земляковой, на центральной площадке у железнодорожной станции «Левобережная» распилили поваленные деревья, переработали их в щепу, которую затем используют для наполнения грунта.

«Все вместе мы сделали наш округ еще более уютным и чистым», — поделилась руководитель муниципалитета.

Помимо этого, к Празднику труда, который каждый год отмечают в Московской области в третью субботу апреля, наградили трудовые коллективы ООО «МГМ Логистик», Муниципального предприятия «Химкиэлектротранс», АО «Шереметьево безопасность», АО Научно-производственного объединения «Энергомаш», Муниципального автотранспортного предприятия № 8 филиала АО «Мострансавто», Федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственный центр «Фармзащита», ООО «Автохимпроект» и ООО «Асгард».

«Благодарность, которую получил наш коллектив, стала приятным событием дня», — сказал заведующий складом «Автохимпроект» Сергей Сизов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.