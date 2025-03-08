Глава Химок Елена Землякова поздравила жительниц округа с 8 Марта

В театре «Наш дом» в Химках состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Помимо руководителя муниципалитета, жительниц округа поздравили депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

В зале театра «Наш дом» собрались учителя, врачи, сотрудницы химкинских предприятий и правоохранительных органов, волонтеры, жены и матери бойцов специальной военной операции.

«Международный женский день всегда ассоциируется у нас с началом пробуждения природы, солнцем, цветами, нежностью. Мы слышим много важных и добрых слов, поздравлений, которые наполняют нашу жизнь смыслом и являются стимулом для новых подвигов и достижений», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Отдельно она обратилась к женам и матерям защитников, которые сейчас служат на фронте.

Как отметил Сергей Малиновский, 8 Марта — это повод еще раз отметить женщин, которые вносят свой вклад в защиту страны.

«Низкий поклон всем, кто каждый день помогает военнослужащим», — добавил он.

Собравшимся в зале женщинам вручили букеты из тюльпанов.