Глава Химок Елена Землякова дала старт городским субботникам

Глава городского округа Химки Елена Землякова объявила об официальном старте весенних субботников. В уборке приняли участие сотрудники крупных предприятий и организаций города, а также местные жители.

Масштабная уборка прошла на четырех ключевых площадках: улицах Кирова и Нахимова, в Химкинском лесопарке и вдоль канала имени Москвы. Участники очистили зеленые зоны, прогулочные территории и прибрежные участки от мусора, сухих веток и прошлогодней листвы.

«Уже вторые выходные подряд проводим в Химках субботники. Сегодня к нам присоединились более 250 человек. Убирать город вместе становится нашей доброй традицией. Благодарю всех за участие», — отметила глава Химок Елена Землякова

К субботнику присоединились сотрудники таких предприятий, как НПО «Энергомаш», НПО «Лавочкина», МКБ «Факел», МАП № 8 филиала «Мострансавто», «Химкиэлектротранс», ФК «Пульс», «Лемана Про Химки», ГК «Глобал Эдж», «Юрент», «Фармзащита», «Автохимпроект», «ХСР-Химки», «Шереметьево Безопасность», а также представители местного бизнеса.

Работы по благоустройству города продолжатся до конца апреля. Планируется привести в порядок дворы, улицы, парки, дороги и другие общественные пространства во всех микрорайонах Химок.