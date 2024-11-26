Глава Химок Дмитрий Волошин вручил 11 школьникам первые паспорта
Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта. Удостоверения личности 11 ребятам в торжественной обстановке вручил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
Главный документ гражданина Российской Федерации единовременно получили 11 ребят.
«Вручать паспорта — это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым — талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Торжественный и трогательный момент с 14-летними ребятами разделили их родители.
«Я хочу остаться здесь, помочь развитию города, развивать его дальше», — рассказал школьник Арсений.
Получить паспорт в торжественной обстановке может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».
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