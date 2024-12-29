Глава Химок Дмитрий Волошин наградил самых активных жителей округа

Руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил с наступающими праздниками выдающихся жителей Химок и отметил их заслуги в уходящем году. Среди награжденных были волонтеры, активисты, сотрудники предприятий, участники специальной военной операции и их родные.

Почетную грамоту получил заслуженный летчик-испытатель России, полковник военно-воздушных сил Аркадий Газарян. Он управлял самолетом свыше 24 тысяч раз с 1969 года. Аркадий и сегодня продолжает патриотическую деятельность: проводит уроки истории в школах, прививает молодежи любовь к Родине и уважение к подвигам героев.

«Химки — это люди. Именно они задают ритм жизни и атмосферу города, в котором живут, работают и растят детей. В конце года не только подводим итоги, но и чествуем лучших», — отметил Дмитрий Волошин.

Всего наградами и почетным званием «Заслуженный работник промышленности Московской области» отметили 21 специалиста различных сфер развития округа.